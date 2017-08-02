台湾汇市：台币兑美元早盘下跌，因美元温和反弹且韩元走贬

路透台北8月2日 - 台币兑美元周三早盘走贬。交易员称，因美元自低位温和反弹，韩元兑美元下跌，不过股市的上涨则对台币形成些许支撑。

汇银人士说，今早有外资保管行买美元，进出口商部分的买卖盘较为零星。由于市场关注周五发布的美国非农就业报告，此前汇市变化料将有限。

〞我看30.300(美元)很难上去，除非韩元再跌。〞一位银行交易员认为。

另一银行交易员则称，周五美国将发布7月非农就业数据，由于此前美元走势相当疲弱，一旦数据表现好于预期，就容易带动美元反弹，有些美元空单基于降低风险乾脆提前回补。

本地时间10:12，台币兑美元贬0.6分报30.262。韩元兑美元报1,124.0，上日收在1,121.3；台股加权指数则涨0.54%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.220/30.224，上日收在30.192。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.200-30.300

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