台湾汇市：台币兑美元早盘先贬后升，因外资由汇出转为大举汇入

路透台北8月3日 - 台币兑美元周四早盘先贬后升。交易员表示，受韩元重贬及外资汇出影响，早盘台币一度贬破30.300关卡，惟外资随后反手大举抛汇，带动台币由贬转升。

他们指出，苹果公布财报后，因预期利多消息出尽，早盘电子类股走势偏弱，加上韩国股、汇市双挫；而台湾期货市场又一度传出错价问题，致台股走跌、外资汇出；不过，随着台币走低，外资瞬间由大买美元，转为大举抛汇，促使台币止贬走升。

〞外资突然反手一直丢、一直丢(美元)啊，大概是昨天他们买超台股，今天趁台币走低时汇进来吧。〞一大型银行交易员说。

他并称，早盘因韩国股市重挫、韩元重贬，外资一度进场大买美元致台币走贬；但随后外资又突然反手抛售美元，〞韩元贬值、台股也下跌，外资却反手汇入，台币就止贬回升了。〞

对于早盘期货市场一度传出错价事件，台湾期货交易所一不愿具名主管称，内部还在查证中，无法对外正式回应，但目前报价已恢复正常。

本地时间10：34，台币兑美元小升3.2分报30.220，稍早曾跌至30.310低位；韩元兑美元报1,127.8，上日收在1,124.0；台股加权指数跌0.53%。至于韩国股市亦下跌1.71%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.198/30.238，上日收在30.170。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.200-30.330

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