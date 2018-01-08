台湾汇市：台币兑美元早盘再创逾四年高位，惟随韩元逆转走贬缩减升幅

路透台北1月8日 - 台币兑美元周一早盘再创逾四年高位。交易员表示，台币盘初升幅显著，不过随着韩元疑似央行进场干预而由走升变为大幅走贬，台币也同步缩减升幅。

他们指出，今日盘中外商银抛售美元，出口商也有入场抛汇，不过不如上周恐慌，力道不算太大。

〞不排除亚洲央行都会出手干预，亚币也都升了一波了，〞一位小型外商银交易员说。

本地时间10:52，台币兑美元升6.2分报29.461，盘中高点至29.440，盘中前高为2013年11月11日的29.433；台北外汇交易中心约交易一小时后成交1.59亿美元，上日同期为0.79亿美元。

约同时间，韩元兑美元扩大贬幅至1,067.1，上日收在1,062.7；台股加权指数则涨0.18%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘再扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.353/29.413，上日收在29.391。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.400-29.500

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