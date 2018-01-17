台湾汇市：台币兑美元早盘创逾一周高位，外商银和出口商抛汇

路透台北1月17日 - 台币兑美元周三早盘创逾一周高位后升幅略缩减。交易员表示，国际美元趋弱，且盘初外商银和出口商入场抛汇，推动台币走升，惟成交偏淡。

他们指出，外商银虽是双向买卖都有，不过早盘汇入稍多。今日奇特的是韩元走势更弱，但台币并未跟进；且亚股不振，估计台币虽升幅度可能也有限。

〞美元弱一点但没破区间，看起来台币会再继续往升值方向测试，〞一位大型商银交易员说。

另一小型商银交易员则表示，今日成交量很小，原本29.500看似有挑战的力道，但随着国际美元缓慢爬升后，台币又失去动力，〞29.500的警报好像又要解除了。〞

本地时间10:25，台币兑美元升2.5分报29.530，稍早曾触及29.519，此前盘中高点为1月9日的29.499；台北外汇交易中心约交易一小时后成交1.15亿美元，上日同期约为2.27亿美元。

同时间，韩元兑美元报1,064.0，上日收在1,062.7；台股加权指数则跌0.03%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.445/29.495，上日收在29.503。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.500-29.580

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