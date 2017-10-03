台湾汇市：台币兑美元早盘创逾两个月盘中新低，因美元走强及外资汇出

路透台北10月3日 - 台币兑美元周二早盘持续走贬，且创逾两个月盘中新低；交易员表示，在国际美元走强及外资续呈汇出等冲击下，早盘台币延续上日贬值格局，盘中最低跌至30.475；惟随台币走贬，出口商开始进场抛汇，使台币获撑，短线应不易看到30.500价位。

他们指出，因美国联储局(FED)12月有望升息，并将启动缩表计划，从近来外资一路站在买方(买入美元)观察，显然在FED将缩表之下，外资亦启动资金撤离亚洲行动。

〞台币继绩贬，美国要缩表啦，市场汇价说明了一切，管你股市涨不涨，钱就是要回去(美国)。〞一大型银行交易员说。

另一大型银行交易员亦称，从近日台币等亚币均走贬观察，显示外资已在撤离，带动台币缓步走低，而出口商则是每天傻傻、少少卖出美元，〞短线来看，台币应该不容易看到30.500的价位，500、500、500，这里很重要，所以要说三次。〞

今天早盘台币兑美元一度贬至30.475，创逾两个月盘中新低；此前盘中新低为7月24日的30.489。

本地时间10:39，韩元兑美元报1,145.4，上日收在1,149.1；台币兑美元贬值5.2分报30.465；台股加权指数则涨0.20%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微增；目前一个月美元/台币远汇报30.471/30.521，上日收在30.439。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.400-30.480

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