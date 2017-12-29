台湾汇市：台币兑美元早盘创逾四年高位，因美元疲弱不振且外资汇入

路透台北12月29日 - 台币兑美元周五早盘走升，创逾四年高位。交易员表示，因国际美元持续疲软，且外资蜂拥汇入、出口商年底抛汇等带动。

他们称，美元维持在一个月低点附近不见转强，市场担忧后市仍进一步下滑，今日汇市一开门，即有大批外资汇入，再加上是年底最后一个交易日，出口商必须结清美元部位，使得台币早盘升势迅猛。

〞电话接不完，都是(美元)卖单。〞一位银行交易员说。

另一银行交易员指出，海外无本金交割远期外汇(NDF)一个月期美元/台币换汇点折价幅度又扩大，显示看空美元力道加剧。虽然外资汇入力道不小，不过进口商也在29.650附近承接，稍稍舒缓美元的跌势。

本地时间10:42，台币兑美元升1.76角报29.664，最高曾至29.650，前高为2013年12月18日的29.641。

台币兑美元于台北外汇交易中心第一小时成交扩大至约2.50亿美元，上日为1.67亿美元；台股加权指数则涨0.61%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.494/29.544，上日收在29.611。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.600-29.850

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元在一个月低点附近徘徊，商品相关货币受到支撑(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)