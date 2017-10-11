台湾汇市：台币兑美元早盘劲升，受人民币走扬台股大涨及外资汇入激励

路透台北10月11日 - 台币兑美元周三早盘走扬；交易员表示，在人民币劲升、台股大涨及外资汇入等激励，台币早盘一举升破30.300大关，升值逾1角，但随即吸引进口商进场买汇，抑台币升势。

他们指出，台股早盘大涨超过1%，加上人民币和韩元等亚币均走扬，促使海外市场看空美元，交易员纷纷抛出手中美元部位，带动台币走升并创半个月盘中新高，此前高点为9月27日的30.210。

〞股市大涨啊，人民币和韩元等亚币走强，外资有进来，海外市场客人先丢美元，大家也跟着抛出美元。〞一大型银行交易员说。

但他们表示，随台币升破30.300大关，不少进口商看到台币攻至30.220至30.230价位即进场大买美元，消化不少美元卖单，亦使台币升势稍稍缓和。

人民币兑美元中间价周三报6.5841元，较上日的6.6273元劲升432点，创9月20日以来新高。

本地时间10:25，台币兑美元升值1.12角，报30.264，交易区间在30.220-30.320，台北外汇经纪商成交量为2.05亿美元；韩元兑美元报1,135.0，上日收在1,135.1；台股加权指数则涨1.13%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略为缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.240/30.270，上日收在30.250。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.200-30.300

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