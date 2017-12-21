台湾汇市：台币兑美元早盘区间微升，惟进口商买汇需求浮现收敛升幅

路透台北12月21日 - 台币兑美元周四早盘区间微升。交易员指出，由于国际美元略有走弱，台币盘初随人民币及韩元区间偏升，惟年底前进口商等买汇需求陆续浮现，收敛台币升幅，使台币暂在现有区间内狭幅整理，稍后观察日本央行利率决议是否牵动亚币走势。

汇银人士表示，今日稍晚台湾央行将召开理监事会议，市场普遍预期央行仍将按兵不动，对台币走势影响有限，主要反应国际美元短线偏弱走势；不过年底前美元逢低买盘仍待消化，料限缩台币升势，持续维持区间盘整格局。

〞不觉得（央行）总裁会讲些什么，因为他要退了，且台币也很难说什么好。 〞一位公股银行交易员说。

台湾央行将于今日召开第四季理监事会议。路透调查结果显示，16家受访金融机构全数认为央行将维持重贴现率于1.375%，连续六季维持政策利率不变。

本地时间10:08，台币兑美元升1.1分报29.979，成交1.93亿美元；韩元兑美元报1,079.3，上日收在1,080.9；台股加权指数则涨0.23%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.813/29.870，上日收在29.832。

交易员预测今日台币交易区间：

•29.950-30.050

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--全球汇市：美元下跌，因预计美国税改立法影响有限(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)