台湾汇市：台币兑美元早盘小升量能清淡，月底前呈趋升走势机会大

路透台北11月24日 - 台币兑美元周五早盘小升，市况清淡。交易员指出，美国市场因假期休市，盘初外资交投意愿不高，有买有卖；出口商则有小额的美元卖单出笼，整体而言仍在近日区间盘整。

汇银人士表示，外资盘初交投量能不多。不过月底即将来临，出口商料有抛汇压力，此将令台币以持稳偏升的机会较高。

〞月底出口商还要丢美元，台币偏升压力大一点。〞一位小型商银交易员说。

本地时间10:18，台币兑美元升1.6分，报29.991；约交易一小时成交量仅0.85亿美元。韩元兑美元则报1,083.6，上日收在1,085.4；台股加权指数则涨0.03%。

美国市场周四因感恩节假期休市，同日日本市场也因公共假期休市。

美元周五在淡静交投中摇摆，兑其他主要货币本周周线恐将收低，因其仍受美国联邦储备理事会对美国低通胀的谨慎看法打压。本周交易天数因假期而减少。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇报29.820/29.890，上日收在29.810。

交易员预测今日台币交易区间：

•29.980-30.020

最新相关报导链接：

--《汇市简讯》美元/日圆在东京定盘时浮现些许需求，但交投意愿低落(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)