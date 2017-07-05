台湾汇市：台币兑美元早盘小升，出口商进场抛汇短线将陷区间整理

路透台北7月5日 - 台币兑美元周三早盘小升。交易员指出，受出口商持续抛汇及韩元等亚币止贬走升带动，早盘台币走扬，惟进口商逢低买美元亦提供美元适度支撑，短线台币料将陷区间狭幅整理格局。

他们表示，早盘台股续处高档震荡，外汇市场来自外资保管行的美元买单和卖单都不大，显示外资暂无明确方向，亦让台币走势偏稳。

〞出口商有出来丢美金，进口商进场买美元，外资看到进口商进场也顺势往上拉(美元)，但之后又丢出来(抛美元)了，目前很难判断外资的方向。〞一大型银行交易员说。

他并称，在韩元等亚币止贬转升带动下，早盘台币跟着走升，目前出口商大多挂在30.520-30.530间等着卖出美元，短线台币应不易贬破30.530价位。

他们指出，由于出口商抛汇力道不及前些交易日强劲，且进口商大都挂在30.500附近等着买入美元，在进、出口商各有盘算之下，台币料将陷区间狭幅整理；短线观察重点则在外资动向。

本地时间10:40，台币兑美元升2.4分报30.504，区间在30.495-30.530；韩元兑美元报1,148.3，上日收在1,150.6；台股加权指数则跌0.09%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由上日的溢价转为折价，显示海外市场看空美元；目前一个月美元/台币远汇报30.509/30.550，上日收在30.523。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.480-30.530

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