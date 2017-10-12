台湾汇市：台币兑美元早盘小升，因国际美元走弱及外资持续汇入

路透台北10月12日 - 台币兑美元周四早盘小升。交易员称，在国际美元走弱及外资持续汇入带动下，早盘台币延续上日升值走势，盘中一度升破30.200大关，最高冲至30.192，创逾半个月盘中新高。

他们表示，早盘某家大型外资保管行持续进场抛售美元，促使台币走扬，但随即吸引进口商买盘进场，台币升幅跟着缩减；短线观察重点在台股表现及外资在股市是否续呈买超。

〞昨天大卖美元的那家外商银行还在卖货啊，但进口商有进来拿(买入美元)。〞一大型银行交易员说，〞接下来就看今天外资在台股买超多少了，因为股市还在涨。〞

另一大型银行交易员亦称，外资早盘持续汇入，惟力道不及上日强劲，加上台币升至30.200附近即吸引进口商买盘进场，短线台币料将呈区间整理。

他们指出，国际美元虽走弱，惟非美货币并未强劲走升，且从台币盘中升破30.200后，随即拉回到30.210附近狭幅盘整来看，短线台币若要升破30.200大关，须观察台股未来表现及外资汇入力道的强弱。

台币早盘最高升至30.192，创逾半个月新高，此前盘中新高为9月26日的30.180。

本地时间10:24，台币兑美元升值1.6分报30.216，交易区间在30.192-30.220，台北外汇经纪商成交1.6亿美元；韩元兑美元报1,135.3，上日收在1,135.2；台股加权指数则涨0.46%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.202/30.222，上日收在30.210。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.180-30.250

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元指数触及两周低点，因美联储会议记录显示决策者担心通胀

--《焦点》9月政策会议记录显示，美联储在通胀问题上的分歧加剧

--《焦点》全球金融稳定性改善，但未来暗藏风险--IMF(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)