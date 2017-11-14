台湾汇市：台币兑美元早盘小升，方向不明短期内料续盘整

路透台北11月14日 - 台币兑美元周二早盘小升。交易员指出，台股盘初走扬，外商银抛汇，台币盘初亦随着韩元小幅升值；惟未脱先前窄幅区间，短期内料续盘整。

他们表示，盘初油款亦有进场购置美元部位，限缩台币升幅。今日为止多为实质抛补，量能偏向清淡。

〞出口商也很小，现在不会想进来。台币不太会动，〞一位小型商银交易员说。

他们也认为，未来台股若能持续攀高，有望再吸引外资进场，这可能是带动明年汇市走强的关键。

〞今年要升破30是不太可能了，〞另外一位中型商银交易员认为。他表示，今年初至今台币升约2元，再升有困难。〞明年可以重新起算，台股没有坠，外资不会走。〞他说。

去年12月30日台币兑美元收在32.279，至本地时间1018为止，台币升1.9分报30.171；台币兑美元已升2.108元。

约在同时，韩元兑美元报1,117.9，上日收在1,120.6；台股加权指数则涨0.11%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相差不多；目前一个月美元/台币远汇报30.080/30.120，上日收在30.124。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.150-30.200

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