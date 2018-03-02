台湾汇市：台币兑美元早盘小升，观望贸易战疑虑后续影响

路透台北3月2日 - 台币兑美元周五早盘小幅升值。交易员表示，市场对美国开启贸易战的忧虑打压美元，令台币随亚洲货币走升，不过股市的下跌以及外资偏向汇出，使得台币升值力道受到压抑。

他们指出，早盘汇市交投偏向观望，出口商因美元下跌而暂时惜售，要等到回升至29.300之上才有抛汇意愿。盘中将观察股市跌幅以及外资动向，预料台币仍会在狭幅区间内整理。

〞贸易战对大家都不利，台币也没有走强的理由。〞一位银行交易员说。

他认为，倘若美国总统特朗普的举措真的引发贸易战，避险型的货币如美元、日圆料将受益，台币反而会因为股市等风险性资产的下挫而走弱。

另一外商银行交易员称，早盘外资偏向汇出，但量并不大。外资自2月以来在台股现货卖多于买，并将资金陆续汇出，少了外资的加持，台币欲走强不易。

本地时间10:12，台币兑美元升3.3分报29.285，交易区间在29.270-29.315，台北外汇经纪商第一小时成交金额为0.81亿美元，上日同期为1.69亿美元。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略扩大;目前一个月美元/台币远汇报29.190/29.210，上日收在29.235。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.250-29.330。

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