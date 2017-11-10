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台湾汇市：台币兑美元早盘小幅走升，担忧美国税改计划延宕令美元下跌
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2017年11月10日 / 凌晨2点28分 / 1 天前

台湾汇市：台币兑美元早盘小幅走升，担忧美国税改计划延宕令美元下跌

1 分钟阅读

路透台北11月10日 - 台币兑美元周五早盘微幅走升。交易员指出，因美元受投资人担忧美国税改计划延宕走弱，不过韩元走贬与股市下跌则阻升台币，使得汇价仍在窄幅区间波动。

他们称，早盘外资偏向汇入，出口商美元卖单则挂在30.180附近，进口商有意愿承接的价位落在30.170左右，由于实质需求都不多，令台币走势相对稳定。

〞虽然股市在跌，但外资早盘还是汇入。〞一位银行交易员说。

不过他也表示，今日包括韩股、日股以及台股等亚洲股市都呈现下跌走势，显示投资人担忧美国税改计划延宕对风险性资产不利。若趋势成形，还是要留意外资是否有汇出的压力。

本地时间10:17，台币兑美元升值0.4分报30.176，交易区间在30.170-30.182，台北外汇经纪公司开盘一小时成交量0.95亿美元，上日同时段为2.12亿美元；韩元兑美元报1,117.8，上日收在1,115.6；台股加权指数跌0.46%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇报30.132/30.146，上日收在30.154。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.170-30.200

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元整理跌势，投资者担忧美国税改计划

--《焦点》美国参议院税改提案推迟调降企业税，参众税改歧异引人忧心 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)

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