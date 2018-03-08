台湾汇市：台币兑美元早盘小幅走疲，数据强劲拉抬国际美元

路透台北3月8日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬。交易员表示，因国际美元扳回一成，盘初亚币小幅走贬，以及外商银买汇多于抛汇；但台币波动仍窄幅未见明确方向。

汇银人士说，台币小贬之后也吸引了一些出口商进场抛汇。各方目前仍紧盯美国总统川普(特朗普)如何对各贸易对手国，开启新的局势。

〞出口商仍有单子，且台股有涨，台币也贬得不多，〞一位大型商银交易员说。

他们认为，相对日前美元疲势，台币升幅仍有限，主要还是外商银买美元汇出，而非汇入。外资的动向仍是焦点之一。

美元周四扳回失土，劳动力市场乐观数据，以及白宫称加拿大和墨西哥等其他国家可能得到美国进口钢铝征税计划的豁免，这令美元获得喘息。

美国周三公布的国内民间聘雇与劳动成本数据，加强了美国经济基本面稳健的看法，进一步带动美元反弹。

本地时间10:24台币兑美元贬0.4分，报29.258；开盘后约一小时台北外汇交易成交1.91亿美元，上日同期约成交1.11亿美元。台股加权指数则劲扬0.83%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇报29.166/29.196，上日收在29.150。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.250-29.300。

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