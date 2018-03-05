台湾汇市：台币兑美元早盘小幅趋升，惟缺乏大方向交投偏清淡

路透台北3月5日 - 台币兑美元周一早盘小幅走升。交易员表示，国际美元未见明确方向，欧元目前仍在等待意大利的选举结果，盘初台币清淡交投下仅小升。

汇银人士指出，全球股市因担忧贸易战爆发走跌，这压抑台股仅在平盘附近游走，外资并无大举汇入意愿。

〞台币小升但跑不远，最近市场对股市没有利多，〞一位小型商银交易员说。

他们亦称，今日台币走势缺乏方向，实质买卖盘也很小，进口商没兴趣，但是出口商也没很大抛汇意愿，整体市场走势平平。

另一小型汇银交易主管则表示，意大利选举结果未明，欧元则尚待进一步方向指引；目前全球避险气氛高涨，日圆受惠避险需求升高走强。

亚洲股市周一处于守势，避险日圆上扬，因担心全球贸易战爆发；欧元走势波动，投资者担心意大利选举可能带来反建制政府。

本地时间10:35，台币兑美元升2分报29.270，交易区间在29.250-29.289，台北外汇经纪商第一小时成交金额为0.66亿美元，上日同期为0.81亿美元；台股加权指数则跌0.07%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相差不远；目前一个月美元/台币远汇报29.156/29.226，上日收在29.177。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.250-29.300。

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