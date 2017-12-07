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2017年12月7日 / 凌晨2点46分 / 1 天前

台湾汇市：台币兑美元早盘平盘附近游走，交投趋热留意是否出现方向

1 分钟阅读

路透台北12月7日 - 台币兑美元周四早盘平盘附近游走。交易员指出，尽管韩元小升，不过台币并未跟进，外商银进场但两方向皆有；今日盘初交投转热，后续是否出现方向值得留意。

汇银人士表示，出口商的抛汇卖压一直都有，可能是年底旺季来临所致，这亦使得台币贬势受抑，进口商量能则稍少。

〞外商二边都有很平均，没明显方向。〞一位本地商银交易员说。

但他们表示，目前来自于中实散户的美元换汇买盘不少。尤其今日盘初成交稍热，不排除成交转趋热络，留意是否有方向出现。

本地时间10:32，台币兑美元持平于30.010，成交2.15亿美元，上日同期则仅约0.67亿美元；韩元兑美元报1,091.3，上日收在1,093.7；台股加权指数则跌0.10%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差不多；目前一个月美元/台币远汇报29.926/29.996，上日收在29.994。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.000-30.050

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