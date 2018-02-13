台湾汇市：台币兑美元早盘微升，交投转趋淡静观望外资进一步动向

路透台北2月13日 - 台币兑美元周二早盘微升。交易员表示，由于国际美元稍见回落，带动盘初台币小幅走扬，惟早盘交投转趋淡净，今日料台币暂在区间内窄幅波动，观望外资进一步动向。

他们指出，随着股债市封关后，汇市量能明显不如日前活络，场上多为进/出口商实质买卖汇交易，至于外资盘初买卖汇双向交易皆有，暂看不出明显方向。

〞台股都封关，早上安静的不得了。〞一位民营银行交易员说。

本地时间9:46，台币兑美元升4.1分报29.359，交易区间在29.349-29.392，台北外汇经纪商成交金额为0.82亿美元；韩元兑美元报1,084.3，上日收在1,084.6。

台湾股市、债市周一封关，汇市则在周三封关，三大金融市场将于下周三(21日)同步重新开市。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘波动不大；目前一个月美元/台币远汇报29.215/29.265，上日收在29.191。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.330-29.430。

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