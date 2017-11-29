台湾汇市：台币兑美元早盘微升，因出口商月底抛汇短线料区间整理

路透台北11月29日 - 台币兑美元周三早盘微升。交易员称，美元虽走扬，惟台币在出口商持续进场抛汇带动下，早盘延续近日小幅升值走势，且再度升破30元整数大关，短线料呈区间狭幅整理。

他们表示，外资连续两个交易日卖超台股金额均逾80亿台币，但早盘外资仅呈小幅进出，相较于外资的淡定，出口商眼见台币再现〞2字头〞，紧张情绪亦跟着升高，进场抛出美元，短线观察外资与出口商两股买卖汇力量殊强殊弱。

〞早上出口商比较多，月底了，大家受不了了，但波动幅度不大。〞一大型民营银行交易员说，〞一直在同样区间跑，至少动一下嘛，不动也满烦的。〞

一大型银行交易员亦称，外资早盘有买有卖，出口商续砍美元，进口商则暂持观望态度，使台币陷区间窄幅整理格局，但月底出口商有实质卖汇需求，台币收盘有望升破30元大关。

本地时间10:18，台币兑美元升值1.4分报29.987，成交区间在29.983-30.010，台北外汇经纪商成交量为1.25亿美元；韩元兑美元报1,084.2，上日收在1,084.4；台股加权指数则涨0.25%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘小幅扩增，显示海外市场看升台币；目前一个月美元/台币远汇报29.889/29.929，上日收在29.940。

交易员预测今日台币交易区间：

•29.980-30.010

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