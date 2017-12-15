台湾汇市：台币兑美元早盘微升，外商银小幅汇入以实需为主

路透台北12月15日 - 台币兑美元周五早盘微升。交易员指出，韩元小贬，不过外商银小幅汇入；台币交投以实需为主，仍在30大关附近游走，未有明确方向。

他们表示，年关已近，出口商手中仍有不少美元待抛售，此限缩了台币走贬的幅度。此外，进口商今日盘中也有所进场，台币升势亦受限。盘中以实需为主要抛补目的。

〞确立了盘整的走势，先在30在这里撑着。〞一位大型交易员说。

他们表示，今日股市跌幅加大，不妨关注外资动向。先前尽管台股向下修正，外商银虽有汇出，力道倒也不算太大。未来美股走向仍是全球股市领头羊，其方向值得观察。

本地时间1030，台币兑美元升1.1分报29.995，区间落在29.990-30.010，成交量0.75亿美元，上日约同时成交量1.29亿；韩元兑美元报1,090.7，上日收在1,089.1；台股加权指数则跌0.84%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相差不多；目前一个月美元/台币远汇报29.873/29.923，上日收在29.889。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.980-30.020

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