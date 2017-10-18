台湾汇市：台币兑美元早盘微升，外商银方向不明汇率报告暂无影响

路透台北10月18日 - 台币兑美元周三早盘小升；交易员表示，盘初外商银先抛美元后再买美元，方向不明；之后随着台股走势稍弱而汇出，台币升势稍减。至于汇率报告出炉影响不大。

他们指出，实质抛补方面，外资汇出与汇入两方都有，进/出口商则不多。美国财政部的汇率报告出炉，将台湾剔除观察名单，暂对汇市影响不大。

〞汇率报告出来没事儿，没影响，〞一位大型商银交易员说。

台湾央行副总裁杨金龙在立法院答询时表示，台湾央行和美国财政部沟通良好，未来将持续沟通此事；台币则采管理浮动汇率制度不变，供需由市场决定。

本地时间10:24，台币兑美元微升0.6分报30.199，交易区间在30.160-30.202；韩元兑美元报1,130.1，上日收在1,132.5；台股加权指数则跌0.07%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差不多；目前一个月美元/台币远汇报30.131/30.151，上日收在30.140。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.150-30.210

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