台湾汇市：台币兑美元早盘微升，外资收手出口商少量抛汇交投冷

路透台北11月27日 - 台币兑美元周一早盘微幅走升。交易员称，随外资收手，早盘仅见出口商少量抛汇，带动台币小升，并于30元附近狭幅波动，短线观察重点在出口商和外资动向。

他们表示，感恩节过后外资显得意兴阑珊，交投偏冷；惟时值进入月底，出口商有例行卖需，台币只要见〞3字头〞即进场抛汇，进口商则挂在29.980以下等着买美元，短线台币料将呈狭幅整理走势。

〞早上比较安静，大家都不想做，股市虽然下跌，外资也不想买(美元)。〞一大型银行交易员说，〞反正月底了出口商会出来丢美金，外资等着厂商丢给他们就可以了。〞

他们指出，台币上周盘中一举升破30元大关，引出口商恐慌性抛汇，带动台币放量冲高；但随台币趋稳，且外资无大动作，盘中出口商仅少量抛出美元，进口商则不急买汇，使台币陷量缩整理格局。

本地时间10:39，台币兑美元升1.6分报29.994，成交区间在29.990-30.009；台北外汇经纪商成交量仅1.26亿美元；韩元兑美元报1,087.8，上日收在1,085.4；台股加权指数则跌0.56%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘小幅缩减；目前一个月美元/台币远汇报29.845/29.895，上日收在29.850。

交易员预测今日台币交易区间：

•29.980-30.010。

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