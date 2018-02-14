台湾汇市：台币兑美元早盘微升，封关日料交投持稳暂在区间内狭幅盘整

路透台北2月14日 - 台币兑美元周三早盘微扬。交易员表示，由于目前国际美元仍偏弱整理及出口商抛汇需求仍在，带动台币早盘区间偏升，今封关料交投持稳偏淡，令台币暂在区间内狭幅盘整。

他们并称，今日为汇市在农历年前最后交易日，成交以实质买卖汇交易需求为主，早盘持续消化出口商抛汇卖需，至于外资盘初买卖汇双向交易皆有，暂看不出明显方向。

〞毕竟是封关日，应该不会升破29.300。〞一位公营银行交易员说。

本地时间10:04，台币兑美元升4分报29.318，交易区间在29.301-29.370，台北外汇经纪商成交金额为1.29亿美元；韩元兑美元报1,083.5，上日收在1,084.5。

台湾股市、债市周一封关，汇市则在周三封关，三大金融市场将于下周三(21日)同步重新开市。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.116/29.186，上日收在29.150。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.280-29.400。

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