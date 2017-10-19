台湾汇市：台币兑美元早盘微幅走贬，30.20上方见出口商抛汇卖需

路透台北10月19日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬；交易员表示，随着韩元等亚币区间偏跌，带动台币微幅由升转贬，惟出口商在台币跌破30.200抛汇卖需增温，料将缓和今日台币贬幅，后续关注外资动向及韩元走势。

他们指出，早盘成交动能略见提高，主要来自出口商美元卖盘，进口商交投则显得安静；至于外资大户也尚未现踪，较难观察出外资进一步交易方向。

〞这边出口商多，有需要消化一下，要像推土机一样慢慢推。〞一位大型商银交易员说。

本地时间10:30，台币兑美元微贬1.6分报30.216，交易区间在30.185-30.223，成交量2.07亿美元；韩元兑美元报1,131.9，上日收在1,129.9；台股加权指数则涨0.58%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇报30.150/30.190，上日收在30.173。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.180-30.250

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