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台湾汇市：台币兑美元早盘微走低，交投淡静暂难跳脱量缩狭幅盘整格局
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2017年10月17日 / 凌晨2点32分 / 8 天内

台湾汇市：台币兑美元早盘微走低，交投淡静暂难跳脱量缩狭幅盘整格局

1 分钟阅读

路透台北10月17日 - 台币兑美元周二早盘微走低；交易员表示，由于盘初韩元微贬、台股走跌，带动台币趋弱在30.180附近整理，交投淡静下料台币暂难跳脱量缩狭幅盘整格局。

他们指出，早盘成交量能持稳偏淡，多为实质交易需求，外资稍见小幅调节美元部位，至于进口商买汇需求则是低挂美元买价，出口商料在台币贬破30.200抛汇意愿才会增温，致台币早盘暂在区间内窄幅波动。

〞行情清淡，很难突破区间。〞一大型银行交易员说。

本地时间10:03，台币兑美元升值2.4分报30.182，交易区间在30.173-30.210，成交量1.14亿美元；韩元兑美元报1,132.2，上日收在1,127.8；台股加权指数则跌0.27%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微减；目前一个月美元/台币远汇报30.099/30.149，上日收在30.080。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.160-30.210

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