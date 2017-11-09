台湾汇市：台币兑美元早盘微走升，因美元偏弱及外资汇入

路透台北11月9日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升。交易员指出，国际美元受美国税改计划担忧偏弱，且外资早盘偏向汇入，带动台币小幅上扬，但基本未脱区间整理走势。

他们并称，近期美元随着税改进度的消息变动，由于走势不明确，交易盘多以观望为主。早盘因有欧系外资汇入，令台币一度升破30.180价位。盘中能否进一步升值，将视外资动向与股市表现为依据。

〞每天区间就是20点左右，还是要看美国减税的进度。〞一位银行交易员说。

本地时间10:21，台币兑美元升值0.2分报30.185，交易区间在30.178-30.200，台北外汇经纪公司开盘一小时成交量2.12亿美元，上日同时段为1.44亿美元；韩元兑美元报1,112.9，上日收在1,115.6；台股加权指数跌0.02%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.114/30.141，上日收在30.100。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.175-30.200

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--《全球汇市》税改计划担忧抑制美元涨幅，央行鹰派立场支撑新西兰元(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)