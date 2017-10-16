台湾汇市：台币兑美元早盘微走升，暂且消化进口商买汇需求收敛台币涨幅

路透台北10月16日 - 台币兑美元周一早盘微走升；交易员表示，由于美国9月消费者物价指数(CPI)升幅低于预期，带动美元稍有走弱，但油款等进口商进场买汇收敛台币涨幅，至于外资买卖汇交易皆有，料台币暂先横向整理，观望外资进一步动向。

他们指出，早盘交投持稳，外资交易方向尚未明朗，场上暂且消化进口商买汇需求，抵消掉国际美元小幅走低的影响，让台币陷入狭幅区间盘整，欠缺明确方向指引。

〞先在30.150这边晃一下，没什么特别方向。〞一大型银行交易员说。

美国劳工部公布，美国9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.5%，8月上升0.4%。路透访查分析师预估为上涨0.6%。

本地时间10:05，台币兑美元升值3.8分报30.147，交易区间在30.130-30.160，成交量1.21亿美元；韩元兑美元报1,128.6，上日收在1,128.9；台股加权指数则涨0.05%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.076/30.091，上日收在30.015。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.120-30.180

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元收复失地，稍早因令人失望通胀数据下跌

--美国利率：联储主席叶伦称正密切关注通胀，将持续缓步升息

--《综述》美国9月CPI创八个月最大增幅但基础通胀乏力，零售销售跳增(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)