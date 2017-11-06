台湾汇市：台币兑美元早盘微跌，国际美元走强带动亚币区间偏弱整理

路透台北11月6日 - 台币兑美元周一盘初微跌。交易员指出，由于美国制造业及服务业数据优于预期，支撑国际美元走强，淡化美国10月非农就业报告表现不尽理想的影响，带动早盘台币随亚币偏弱整理，惟交投略显淡静，使台币暂难跳脱现有区间。

他们并称，早盘交投持稳偏淡，主要来自进口商低挂美元买盘及部分外资稍偏向买汇，且随着日圆趋贬持续带动日圆换汇潮，让银行间略见美元买需，至于出口商则见零星抛汇卖需，今日料台币暂在30.200附近狭幅整理。

〞进口商要买美元也不想买贵了，也都低挂。〞一位官股银行交易员说。

另一民营银行交易员也称，早盘出口商在台币跌破30.200仍见抛汇需求，而外资则偏买汇，且日系进口商换汇意愿增温，目前买卖汇力道并不强且均衡，台股一早跌幅也不大，暂估今日台币贬幅有限，除非台股跌幅扩大。

美国上日公布9月工厂订单连续第二个月上升，核心资本财订单好于预期，表明制造业活动正在积聚动能；另10月美国服务业指数上升至为2005年8月来最高，且高于预估。至于美国10月非农就业岗位则增加26.1万个，为2016年7月以来最大，但低于分析师增加31万的预期，9月数据非常疲弱。

本地时间10:04，台币兑美元贬值2.8分报30.200。交易区间在30.195-30.210，台北外汇经纪公司开盘一小时成交量1.19亿美元，上日同时段为1.27亿美元；韩元兑美元报1,117.4，上日收在1,113.8；台股加权指数跌0.08%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.148/30.188，上日收在30.164。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.180-30.220

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