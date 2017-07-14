台湾汇市：台币兑美元早盘整理偏升，短线升幅满足静候明确方向

路透台北7月14日 - 台币兑美元周五早盘在平盘上方整理；交易员称，美元持稳未再继续走弱，且海外无本金交割远期外汇(NDF)美元/台币换汇点自折价转为小幅溢价，令台币短线升势暂止。

他们表示，今日盘面未见明显交投，外资以及进出口商的买卖动作都不大，观望气氛偏浓令台币陷于窄幅盘整格局。盘中将持续观察韩元以及台股动向，静候明确方向出现。

〞美元没继续往下，今晚美国虽要公布CPI，但我觉得美联储主席叶伦已经打预防针了。〞一银行交易员说。

该交易员表示，外资本周在台股现货买超的金额并不大，且台币昨日随国际盘升值至30.300价位受阻后已有到顶感觉，后续除非外资大举汇入或是美元又下跌，否则台币要再明显升值不易。

另一银行交易员则称，早盘有见到寿险业的美元买盘，但其余像是外资与进出口商的动作都不大，预料今日台币将呈现窄幅区间走势。

本地时间10:29，台币兑美元升值0.5分报30.380。台北外汇公司第一个小时的成交量1.60亿美元，昨日为2.47亿美元；韩元兑美元报1,138.4，上日收在1,136.3；台股加权指数则跌0.06%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点自折价转小幅溢价；目前一个月美元/台币远汇报30.351/30.366，上日收在30.322。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.330-30.430

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--《全球汇市》美元几无变动，投资者静候美国通胀数据(完) (记者 董永年；审校 杨淑祯)