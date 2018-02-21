台湾汇市：台币兑美元早盘明显上扬，因美元于封关期间表现偏弱

路透台北2月21日 - 台币兑美元周三早盘明显上扬。交易员表示，美元于汇市春节封关期间走势偏弱，台币今日开红盘先行补涨，出口商抛汇需求主导盘势。

除出口商外，外资早盘也偏向汇入。不过由于美联储即将公布1月底的会议纪录，令美元空头回补，且台币早盘升值后的幅度已接近韩元在春节期间的升幅，令涨升力道受到抑制。

〞今天升幅应该已经够了，不过美元买盘不多。〞一位银行交易员说。

另一银行交易员则称，基于美联储料将在3月升息，且美国10年期公债收益率持续走高，短线美元有可能扭转疲弱走势，台币欲挑战29.0整数关卡不易。

本地时间10:19，台币兑美元升1.77角报29.165，交易区间在29.145-29.318，台北外汇经纪商第一小时成交金额为1.35亿美元；韩元兑美元报1,074.3，上日收在1,073.5。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日大致持平；目前一个月美元/台币远汇报29.035/29.085，上日收在29.061。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.150-29.350。

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