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台湾汇市：台币兑美元早盘横向整理，出口商抛汇卖需待消化收敛跌幅
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2017年10月20日 / 凌晨2点27分 / 5 天前

台湾汇市：台币兑美元早盘横向整理，出口商抛汇卖需待消化收敛跌幅

1 分钟阅读

路透台北10月20日 - 台币兑美元周五早盘横向整理。交易员表示，盘初释出美国参议院通过2018年预算蓝图，一度带动国际美元走升，使台币转而趋弱靠向30.240，惟出口商进场抛汇收敛台币跌幅，今日台币料暂在既有区间窄幅波动。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量1.29亿美元，交投算是持稳，主要消化出口商美元卖需，进口商交投则是依旧淡静，至于外资则是买卖汇皆有，暂看不出明显交易方向。

〞早上市场没有热络的交投，很难跑出区间。〞一位大型商银交易员说。

美国参议院周四投票批准2018财年预算案，这将为共和党在不需要民主党支持的情况下推进减税措施铺平道路。根据该议案，为了支应共和党所提议的减税，联邦赤字未来10年将可能增加至多1.5万亿(兆)美元。

本地时间10:15，台币兑美元微升0.3分报30.227，交易区间在30.204-30.240；韩元兑美元报1,132.6，上日收在1,132.4；台股加权指数则跌0.08%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇报30.186/30.226，上日收在30.180。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.200-30.260

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