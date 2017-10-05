台湾汇市：台币兑美元早盘止跌走升，因外资反手汇入进出口商均观望

路透台北10月5日 - 台币兑美元周四早盘止贬反弹；交易员称，在外资反手汇入带动下，早盘台币止跌走升，且一举弹破30.400大关；但因进出口商均持观望态度，成交量明显缩减，短线观察重点在外资卖盘能否持续。

他们表示，上半周受到外资疯狂汇出影响，台币一路挫低，但中秋节过后外资似有重返亚洲迹象，台币跟着跌深反弹；但今天中国及韩国等金融市场仍休市，短线外资将左右台币汇率走势。

〞外商在丢(卖美元)啦，进口商都在等，但大家都毛毛的，想买又觉得应该可以再等一等。〞一大型银行交易员说，〞前两天进口商有买到30.400以上的，现在大家都在看，看看(美元)等一下会掉多少。〞

另一大型银行交易员亦称，早盘因外资小幅汇入，促使台币顺势走扬，但上半周大举抛汇的出口商均持观望态度；料外资美元卖盘在早盘宣泄完后，台币升幅可望随之缩减。

他们并称，因出口商这波在台币贬破30.400时进场抛售美元，短线在30.400以下出口商抛汇意愿低；而进口商大多抱持观望态度，接下来就看外资的美元卖盘能持续多久。

本地时间10:25，台币兑美元升值1.05角报30.345，交易区间在30.330-30.440，台北外汇经纪商1.40亿美元；台股加权指数则涨0.52%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.301/30.328，上日收在30.370。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.300-30.450

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