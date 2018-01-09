台湾汇市：台币兑美元早盘游走平盘附近，出口商抛汇多推升台币

路透台北1月9日 - 台币兑美元周二早盘小升。交易员表示，台币盘初原本窄幅游走，不过随着韩元多头重拾动力走升，本地出口商抛汇也不少，使台币小幅走升。

他们表示，外商银行盘初方向不明；至于台币目前处于逾四年高位的附近，因此散户买入美元也不少。出口商则入场抛汇。

〞出口商等很久了，等不住了，一直抛美元。〞一位大型公营银行交易员说。

他们表示，先前台币连续升值创逾四年新高，出口商没太多机会可抛汇，今日趁着台币在29.500附近则有不少抛汇部位进场。

上日公布台湾去年12月出口金额达295.1亿美元，创历年单月新高。全年出口较上年增加370.6亿美元，进口亦较上年增加289.4亿美元，均摆脱连续两年衰退走势。

本地时间10:21台币兑美元升1.7分报29.506；台北外汇交易中心约交易一小时后成交1.53亿美元，上日同期为1.59亿美元。台股加权指数则跌0.30%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇报29.400/29.440，上日收在29.440。

韩国股市周二盘中上涨，韩元在本地平台小贬，韩国公债收益率(殖利率)上升。约同时间韩元兑美元报1,066.6，上日收在1,066.0。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.450-29.550

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