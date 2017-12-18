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台湾汇市：台币兑美元早盘游走平盘附近，股市亦不见明确方向
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December 18, 2017 / 2:26 AM / 2 days ago

台湾汇市：台币兑美元早盘游走平盘附近，股市亦不见明确方向

1 分钟阅读

路透台北12月18日 - 台币兑美元周一盘初游走平盘附近。交易员指出，韩元等亚币趋贬，台股虽小升但不见明确方向，成交量能偏弱；估计今日汇市以实质抛补需求为主。

汇银人士表示，目前成交量能预估，台股今日总成交量仅千亿台币左右，相对偏少，成交意愿偏淡。此外距圣诞假期已近，估计不少外资休长假，外商银交投淡静。

〞已经放假了，外资几乎很少做，〞一家中型汇银人士说。

他指出，盘面交投偏淡，进/出口商虽有进场，但量也不多，两方几乎是势均力敌，〞毕竟(出口商)没有30，丢不下手。〞

另家小型汇银人士表示，出口商的美元抛汇力道仍在，显示他们年底仍有换汇需求；至于韩元未有太大波动，对台币的影响不大。

本地时间10:05，台币兑美元微贬0.1分报29.993，区间落在29.986-30.020，成交量0.86亿美元，上日同期成交量约0.75亿；韩元兑美元报1,089.9，上日收在1,089.8；台股加权指数则涨0.21%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报29.882/29.952，上日收在29.865。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.970-30.050

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元持坚，之前美国税改议案取得进展

--韩国金融市场：韩股与韩元双双下跌，债券收益率亦下滑 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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