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台湾汇市：台币兑美元早盘游走平盘，外商银行偏买汇但出口商抛汇
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January 11, 2018 / 2:41 AM / 2 days ago

台湾汇市：台币兑美元早盘游走平盘，外商银行偏买汇但出口商抛汇

1 分钟阅读

路透台北1月11日 - 台币兑美元周四早盘游走平盘附近。交易员表示，外商银偏向买汇，不过出口商在29.600附近仍有抛汇压力，两股力道使台币盘初游走平盘附近，未见方向。

他们表示，今日外商银有买汇也有卖汇，盘初以外商操作为大宗，但多仅止在区间内的波动。部分出口商虽有进场，不过整体而言量能没有前两日大。估计今日是窄幅波动。

〞看不出有方向，29.600出口商有一定的量，毕竟有些人撑着一直没卖(美元)，〞一位公营商银交易员说。

部分交易人士认为，外商银今日也有不少买汇需求，未来要观察台湾股市的方向，以判断外资可能的进出。

本地时间10:31，台币兑美元贬0.1分报29.602；台北外汇交易中心约交易一小时后成交2.02亿美元，上日同期为2.19亿美元。

同时韩元兑美元报1,070.4，上日收在1,071.9；台股加权指数则跌0.49%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差不多；目前一个月美元/台币远汇报29.530/29.545，上日收在29.534。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.550-29.680

最新相关报导链接：

--《焦点》中国可能考虑放缓购买美国公债，但外汇稳定顾虑或限制行动

--韩国金融市场：韩股盘中下跌，韩元近持平(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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