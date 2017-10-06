台湾汇市：台币兑美元早盘游走平盘，欠缺交投指引待美非农就业数据

路透台北10月6日 - 台币兑美元周五早盘在平盘附近游走；交易员称，外商银盘初买卖美元皆有，出口商则是逢美元高位介入抛汇，市场保守操作静待今日稍晚美国将公布的非农就业数据。

他们表示，美元依旧持稳偏强，但走高接近30.400有出口商的卖压介入，市场等待今日美国非农就业数据指引年底美联储是否将有升息举措。

〞之前一波外资该出去都出去了。出口商钱还是蛮多的会压着美元打。〞一位大型商银交易员说。

前述交易员也认为，进口商也趁着美元低位进场，目前也不再幻想美元有再低的价格。〞不再幻想着30元了，〞他说。

本地时间10:31，台币兑美元小贬0.4分报30.354，交易区间在30.333-30.385，台股加权指数则涨0.13%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相距不远；目前一个月美元/台币远汇报30.312/30.327，上日收在30.321。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.330-30.380

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