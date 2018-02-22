台湾汇市：台币兑美元早盘爆量收敛贬幅，因外资大举汇入

路透台北2月22日 - 台币兑美元周四早盘开低走高，成交量明显升温。交易员表示，虽然国际美元走强，但台币因外资一早即大举汇入，令贬值幅度快速收敛，惟进口商也趁机承接美元，使得台北外汇经纪商第一小时即爆出逾4亿美元的大量。

交易员指出，今日一早即有欧系、美系的两家外资保管行大举卖出美元，猜测可能是因应昨日买超台股89.77亿台币的交割款。由于汇入量不小，使得台币一度由贬转升，但随着美元卖盘的结束，台币又转为小幅贬值格局。

〞今天高低点应该出现了，毕竟国际美元蛮强的，且台股跌幅不小。〞一位外商银行交易员说。

另一银行交易员则称，美国10年期公债收益率持续走高，这让股票等风险性资产失去吸引力，倘若美元进一步走强，台湾恐面临股、汇市双杀的风险，操作应更加审慎。

本地时间10:15，台币兑美元贬0.6分报29.251，交易区间在29.224-29.330，台北外汇经纪商第一小时成交金额为4.21亿美元，上日为1.35亿美元；韩元兑美元报1,082.0，上日收在1,076.2。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日收敛；目前一个月美元/台币远汇报29.180/29.195，上日收在29.126。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.200-29.350。

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