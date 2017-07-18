台湾汇市：台币兑美元早盘由贬转升，美元疲弱减缓外资汇出现金股利冲击

路透台北7月18日 - 台币兑美元周二早盘由贬转升。交易员称，虽然美元指数持于10个月低点附近，但台币一开盘即受制于外资将现金股利汇出走贬，惟出口商则趁势抛汇令贬值幅度迅速收敛转为小幅升值。

他们表示，今日台塑化发放571.56亿台币现金股利，台币一早即跳空贬值逾1角以30.530价位开出，主要就是受外资将现金股利汇出影响。但海外无本金交割远期外汇(NDF)美元/台币换汇点折价幅度则因美元走弱而扩大，令台币呈现远汇强势、现汇疲弱的分歧走势。

〞外资真的买在30.530，后来是因为出口商出来了(美元)才下滑。〞一银行交易员说。

虽然远汇与现汇表现不同调，不过该交易员认为，除非价差扩大至1角以上，否则尚无法吸引投机客进行套利交易。

另一银行交易员则称，外资一早虽有汇出需求，但随后也有资金流入，在市场不看好美元后市表现的情形下，现金股利汇出对台币的冲击料将减缓。

7、8月台湾上市企业发放股利，今日台塑化发放571.56亿台币现金股利，台积电则在周四发放高达1,815.13亿台币的现金股利。

本地时间10:13，台币兑美元升值2分报30.399。台北外汇公司第一个小时的成交量1.35亿美元，昨日为1.44亿美元；韩元兑美元报1,127.0，上日收在1,128.3；台股加权指数则跌0.04%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.370/30.410，上日收在30.377。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.380-30.530

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