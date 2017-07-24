台湾汇市：台币兑美元早盘略微走贬，外商银汇出不少

路透台北7月24日 - 台币兑美元周一早盘略微走弱。交易员称，盘初一度出现美系保管银行买入美元，而部分本地银行入场买汇，致使台币走弱，不过台币走贬幅度并不大，大多仍在平盘附近游走。

汇银人士指出，台币盘初略显弱势走贬，主要仍可能是先前大额的现金股利走钱，外资保管银行有大额的买汇。不过，今日在无本金交割远期外汇(NDF)市场中，美元/台币的换汇点折价略有扩大，美元看弱，使台币贬幅有限，大致而言在平盘附近游走。

〞保管行一直捉(美元)上去，汇出不少，〞一位小型民营商银交易员表示。

他们也说，本地10:00点为止的成交量约2.6亿美元，也不算少；但比起上日一小时即有4.57亿美元的大量，已是沉寂许多。

本地时间10:25，韩元兑美元报1,118.0，上日收在1,118.2；台股加权指数则跌0.10%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略有扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.413/30.427，上日收在30.353。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.430-30.500

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