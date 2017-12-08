台湾汇市：台币兑美元早盘略贬，因美元偏强且外资汇出

路透台北12月8日 - 台币兑美元周五早盘在略偏贬区间游走。交易员指出，因美元指数在亚洲盘持续弹升，外资也偏向汇出，不过出口商抛汇则限制台币贬幅。

汇银人士表示，今早欧系外资有较大的汇出需求，但结束后台币又随即回到平盘附近整理，基本上还看不出明确走向；由于今晚美国要公布非农就业数据，预料观望气氛将偏浓。

〞外资有出去，但出口商还是抛汇。〞一位本地商银交易员说。

另一外商银行交易员则称，虽然近期外资汇出金额不大，不过随着国际美元持续走强，这现象会不会改变有待密切观察。

路透调查显示，美国定于周五稍晚公布的数据料将显示，11月非农就业人数增加20万人。

本地时间10:36，台币兑美元微贬0.4分报30.029，成交2.11亿美元，上日同时段为2.15亿美元；韩元兑美元报1,092.0，上日收在1,093.5；台股加权指数则涨0.17%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.955/29.970，上日收在29.981。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.020-30.050

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