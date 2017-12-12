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台湾汇市：台币兑美元早盘略走贬，外商银汇出但出口商卖压出笼限缩贬势
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2017年12月12日 / 凌晨2点41分 / 2 天前

台湾汇市：台币兑美元早盘略走贬，外商银汇出但出口商卖压出笼限缩贬势

1 分钟阅读

路透台北12月12日 - 台币兑美元周二小幅走贬。交易员指出，尽管韩元升值，但外商银买入美元相对积极，导致台币趋贬，预料今日走势偏弱。

汇银人士指出，虽然外商银买汇多，但时近年底，出口商的卖压一直也不少，若是出口商的美元卖压重，美元走扬的幅度亦难以显著。

〞我的出口商有点多，一直来卖美元，〞一位小型公股银行交易员说。

他们也说，市场亦等待美国联邦储备理事会（FED）的会议结果，其将在台北时间周四凌晨公布利率决议，目前市场交投不见明确方向，以实需为主。

本地时间10:30，台币兑美元升0.1分，报30.021。今日10时为止，台北外汇中心成交1.3亿美元，上日约同时成交1.2亿美元。

约同时间，韩元兑美元报1,090.0，上日收在1,092.3；台股加权指数则跌0.15%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇报29.910/29.975，上日收在29.930。

台湾央行副总裁杨金龙周一表示，近来央行尾盘并未进场干预台币汇率，且强调台币汇率走势不必然与韩元相同。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.000-30.030

最新相关报导链接：

--韩国金融市场：韩股下跌，韩元微幅上涨

--《全球汇市》美联储会议前美元持稳，新西兰元接近两周高点(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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