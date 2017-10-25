台湾汇市：台币兑美元早盘窄幅整理，月底暂消化出口商抛汇卖需

路透台北10月25日 - 台币兑美元周三早盘窄幅整理。交易员表示，尽管国际美元持坚，惟月底暂且消化出口商抛汇卖需，让台币续持在既有区间盘整。

他们指出，早盘外资买卖汇交易皆有，而出口商在台币走势区间偏弱时不时进场抛汇，场上也有看到进口商买汇需求，早盘在买卖汇交投均衡下，台币暂在30.270附近窄幅波动。

〞毕竟月底快到了，出口商还是有。〞一位官股商银交易员说。

美元兑一篮子货币周二持坚，因有报导称，一些共和党参议员支持斯坦福大学经济学家泰勒担任美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席职位，抵消了有关税改计划通过可能遇阻的消息的影响。

本地时间10:47，台币兑美元持平在30.270，交易区间在30.253-30.280；韩元兑美元报1,128.3，上日收在1,127.4；台股加权指数则涨0.08%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘几无变化；目前一个月美元/台币远汇报30.202/30.242，上日收在30.247。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.250-30.300

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