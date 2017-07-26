台湾汇市：台币兑美元早盘窄幅波动，出口商抛汇但外商银方向不明

路透台北7月26日 - 台币兑美元周三早盘平盘附近游走。交易员称，尽管韩元盘初走贬，但外商银方向不明，倒是出口商抛汇压力偏大，美元卖压沉重，市场静待美联储(FED)会议结论。

汇银人士表示，虽然上周末有不少现金股利发放，外商银汇出，出口商已部分抛汇，但因当时甚至有出口商将短期美元汇价看得更高，因此反而惜售手中美元。不料本周以来美元走势反而略微向下，月底到来出口商只好在FED会议结果前先减少美元部位。

〞出口商手里积了一点美元，他们急躁了一点。〞一位本地商银交易员说。

他们并指出，外商银近日买汇动作不大，买卖皆有，不见明确方向，使得出口商的动作影响盘面较为明显。

市场普遍预期，美联储在周三结束的两天会议上将维持利率不变。投资者要关注的线索在于，美联储今年是否可能再次升息以及何时开始削减债券持仓。

本地时间10:18，韩元兑美元报1,118.9，上日收在1,115.3；台股加权指数则跌0.08%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相似；目前一个月美元/台币远汇报30.280/30.321，上日收在30.311。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.320-30.420

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