台湾汇市：台币兑美元早盘续创两个半月高位，国际美元弱亚币走强

路透台北11月23日 - 台币兑美元周四早盘续创逾两个半月高位。交易员指出，国际美元大幅走弱，亚币中尤其人民币偏强。不过今日因感恩节假期，外商银交投没有太过活络，出口商则见进场抛汇；但另一方面也有小额散户的美元买盘进场。

汇银人士说，部分出口商有些恐慌，美元抛盘进场，但并非是大型抛汇潮。后续则可能要视台股行情能否再创下高位。

〞美元本来就弱，睡一觉起来更弱，〞一小型商银交易员说。

他们表示，亚币普遍走强，其中人民币走势更创下高位，台币的偏强走势并非独有。不过台币走升破30以后，散户和进口商美元买盘也进场，令升势趋于缓和。

本地时间10:09，人民币兑美元即期早盘大涨逾200点至6.5952，创11月2日以来新高。至于今日的人民币兑美元中间价则大涨269点，创10月18日以来新高。

本地时间10:11，台币兑美元升4分，报29.980。台币盘中走强至29.946，是9月8日以来最高，当日在29.904。台股加权指数则涨0.21%。

全球汇市方面，美元周三兑一篮子主要货币下跌，触及10月以来最低水平，录得五个月来的最差单日表现。美联储发布的11月会议记录显示，决策者可能开始质疑12月升息，因通胀仍迟滞后，美元挫至日低。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略有加大；目前一个月美元/台币远汇报29.798/29.858，上日收在29.780。

交易员预测今日台币交易区间：

•29.920-30.020

最新相关报导链接：

--中国汇市：人民币兑美元中间价大升269点创五周新高，因隔夜美指大跌

--美国FED：决策者预计“短期内”可能有必要再次上调利率－会议记录(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)