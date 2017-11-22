FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台湾汇市：台币兑美元早盘续创逾两个月高位，随韩元走升且台股劲扬
频道
专题
朝鲜称特朗普将朝鲜列为支持恐怖主义国家是“可耻行为”
半岛局势
朝鲜称特朗普将朝鲜列为支持恐怖主义国家是“可耻行为”
人民币综述：撮合成交模式年内推出 “所见即所得”有利价格发现
深度分析
人民币综述：撮合成交模式年内推出 “所见即所得”有利价格发现
焦点：中国金融强监管转向构建长效机制 应警惕为防风险而防风险
深度分析
焦点：中国金融强监管转向构建长效机制 应警惕为防风险而防风险
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月22日 / 凌晨2点38分 / 2 天前

台湾汇市：台币兑美元早盘续创逾两个月高位，随韩元走升且台股劲扬

1 分钟阅读

路透台北11月22日 - 台币兑美元周三早盘续创逾两个月新高。交易员指出，韩元走升，且台股又重拾动能上扬，外商银抛售美元，推升台币继续走强。

汇银人士表示，出口商和外商银的美元卖盘较为明显，不过台币走升至30大关前，散户及进口商见机不可失，美元买盘也不少。

〞美元走弱，台币今天可能会破30，不过尾盘会收回来。〞一位大型商银交易员说。

他们并认为，央行见台币又升至30大关，预料不会太开心，可能会在30附近出手买美元阻挡台币续升。

本地时间10:33，台币兑美元升5.6分，报30.004，盘中前高为9月11日的30.000。台股加权指数则涨0.91%。

韩元兑美元在本地结算平台报1,091.8，较上日收盘价1,095.8涨0.37%。韩元一度触及2015年5月22日以来盘中高位1,089.5，受海外需求提振。交易员称，后来外汇当局的疑似干预使韩元回落。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.851/29.901，上日收在29.840。

交易员预测今日台币交易区间：

•29.980-30.080

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元走低，受累于长期美债收益率下滑(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below