台湾汇市：台币兑美元早盘续升但无明确方向，观望全球贸易局势发展

路透台北3月7日 - 台币兑美元周三早盘继续走扬。交易员表示，美国的政治局势变化令各界对贸易战的走向保持观望，台币早盘无明确方向，市场多仅小幅抛补。

汇银人士称，韩元因政治面的僵局化解有望而劲扬，不过全球股市持续保守因应未来发展，台币亦无明确方向；早盘外商银两边抛补皆有，出口商则稍有抛汇。

〞外资有出有入，早上的区间超级窄，没有方向。〞一位小型商银交易员说。

全球股市与美元周三下滑，此前美国白宫一名主张自由贸易的重要官员宣布辞职，令人担心总统特朗普将推进钢铝关税计划并可能引发贸易战。

美国白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)周二宣布他将辞职。柯恩原是一位华尔街银行家，他反对特朗普对进口钢铝征收高额关税的计划。

本地时间10:36，台币兑美元升2.7分，报29.260；开盘后约一小时台北外汇交易成交1.11亿美元，上日同期约成交1.29亿美元。台股加权指数则小升0.15%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.117/29.167，上日收在29.123。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.200-29.300。

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