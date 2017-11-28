台湾汇市：台币兑美元早盘续微升，外资与出口商对决短线窄幅整理

路透台北11月28日 - 台币兑美元周二早盘续呈微升走势。交易员表示，外资虽反手汇出、韩元亦走贬，但因出口商持续进场抛汇，早盘台币再度升破30元大关；短线料在外资与出口商土洋对决之下续呈窄幅整理。

他们指出，随美元走强，早盘海外无本金交割远期外汇(NDF)美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减，显示海外市场预估台币升值力道偏弱，台币强中透弱，仅微幅走扬。

〞早上有看到外资在拿美金，但昨天没卖到30块的出口商又开始紧张，台币大概就在这里了，跑不远。〞一大型银行交易员说。

另一大型银行交易员则称，因外资早盘动作不大，市场就没有人进场追价，使台币陷区间窄幅整理，并于30元附近载浮载沉，短线观察重点在外资和出口商动向。

他们指出，外资昨天扩大卖超至近83亿台币，外资料偏向汇出，惟时值进入月底，出口商有例行实质卖需，台币短线因外资和出口商两股力道拉锯，不易摆脱区间整理走势。

台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超82.89亿台币，连两个交易日卖超共计113.48亿台币；上交易日修正后为卖超30.60亿台币。

本地时间10:24，台币兑美元升1.4分报29.992，交易区间在29.988-30.002，台北外汇经纪商成交金额为1.65亿美元；韩元兑美元报1,090.6，上日收在1,088.6；台股加权指数则跌0.19%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报29.907/29.947，上日收在29.956。

交易员预测今日台币交易区间：

•29.980-30.020

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