台湾汇市：台币兑美元早盘续扬，台股走高引外资及出口商同步抛汇

路透台北8月7日 - 台币兑美元周一早盘续呈升值走势。交易员指出，在台股攻高及外资大举汇入带动下，台币早盘持续走升，且一度升破30.200大关；短线观察重点在外资和出口商抛汇力道的强弱。

他们表示，早盘韩元兑美元虽走贬，但台股指数越过6月27日前波高点10,545.70点，并创逾27年新高，促使外资持续涌入，出口商亦跟着进场抛售美元，带动台币走扬。

〞台股冲高啊，外资有进来，大家都想卖(美元)啦，出口商看到台股冲高也出来卖了。〞一大型银行交易员说。

他们指出，美国上周五公布非农就业报告超乎预期，带动美元指数走高；而随美元走高，早盘韩元走低，台币则与韩元脱钩，在外资和出口商同步进场抛汇带动下，延续上周升值格局。同时，海外无本金交割远期外汇(NDF)市场亦看升台币。

本地时间10:42，台币兑美元升1分，报30.210，交易区间在30.187-30.275；韩元兑美元报1,127.0，上日收在1,125.0。

台股加权指数则涨0.49%，盘中最高至10,563.16点。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.117/30.168，上日收在30.127。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.160-30.280

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