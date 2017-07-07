台湾汇市：台币兑美元早盘续贬，美股收低台股跌加重外资汇出力道

路透台北7月7日 - 台币兑美元周五早盘走贬；交易员称，受外资汇出及日圆等亚币走势偏弱影响，台币早盘延续上日贬值走势；最低跌至30.620的近三个月盘中新低。

他们表示，美国股市周四收跌，台股早盘跟着下跌，而随外资及进口商续买美元，出口商美元卖单则进一步往后退至30.630以上，致台币走势偏弱。

〞外资买美元，出口商之前卖太多(美元)了，现在开始认错，很多出口商都直接挂到30.630以上这种大老远的价位。〞一大型银行交易员说。

另一大型银行交易员称，美股挫低带动台股早盘走跌，目前外资普遍面临汇出的压力，加上亚币普遍走跌，以及海外无本金交割远期外汇(NDF)美元/台币换汇点溢价微幅扩增，带动台币微幅开高后走软。

一中型民营银行交易员则说，早盘出口商多已收手(惜售美元)，进口商美元买盘涌现，入，〞30.600真的破了，进口商开始有点紧张，买美金的进口商变多了。〞

今日早盘台币兑美元最低贬至30.620，创近三个月盘中新低，此前盘中新低为4月12日的30.680。

本地时间10:39，台币兑美元贬值1.7分报30.618；韩元兑美元报1,157.5，上日收在1,157.4；台股加权指数则跌0.46%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微幅扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.646/30.686，上日收在30.626。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.550-30.650

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