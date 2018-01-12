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台湾汇市：台币兑美元早盘走升但幅度不大，国际美元偏弱惟进口商买美元
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#亚洲
January 12, 2018 / 2:58 AM / a day ago

台湾汇市：台币兑美元早盘走升但幅度不大，国际美元偏弱惟进口商买美元

1 分钟阅读

路透台北1月12日 - 台币兑美元周五早盘小升。交易员表示，国际美元走弱，亚币再趋强带动台币。不过进口商和外商银的美元买盘稍多，令台币升幅小于韩元。

汇银人士表示，相较韩元今日的偏强走势，台币涨势温和。出口商近日的抛汇卖压则不算太大，无法再提供台币多头更多助力。大型商银则认为下周出口商的美元卖压可能会稍大一些。

〞早上有大家的本地商银一直买美元，〞一家小型商银说。

他们表示，不只本地商银买美元的力道偏强，外商银行今日也是买汇多于卖汇，限缩台币升幅。

本地时间10:46，台币兑美元升2.2分报29.583；台北外汇交易中心约交易一小时后成交2.82亿美元，上日同期为2.02亿美元。

约同时韩元兑美元报1,064.0，上日收在1,072.0；台股加权指数则涨0.63%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.505/29.575，上日收在29.507。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.530-29.600

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--中国汇市：人民币兑美元中间价大涨215点，因隔夜美指大跌

--韩国经济：企划财政部称经济将持续复苏，但就业依然疲弱(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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